元日向坂46で女優の齊藤京子（28）が24日放送の日本テレビ「アナザースカイ」（土曜後11・00）にゲスト出演。仲の良い人物を明かした。友達が少ないことが悩みだという齊藤。司会の今田耕司から「メンバーは？」と聞かれる場面があった。「メンバーは、メンバー。今から会おうぜっていう感じではない」と説明。知り合いの中で最も友人に近いのはピアニストのハラミちゃんだと答えた。「めっちゃいい方でめちゃくちゃ仲いい