中国人ジャーナリストの彭遠文氏は19日に微信（ウィーチャット）で発表した文章で、中国が経済面で米国に対抗できているのは、完璧なサプライチェーンが存在するためであり、そのサプライチェーンを形成できたのは日系企業のおかげと指摘する文章を発表した。彭氏は、日本に対する憎しみを扇動する者は、愛国心とは全く関係のない「国賊」だと主張した。以下は、彭氏の主張の主要部分を再構成した文章だ。なお、彭遠文氏はリベラル