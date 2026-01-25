常識を軽々と飛び越える一撃だった。NXTのメインイベントで披露された、前代未聞のアクロバティック技に会場がどよめいている。【映像】美女レスラー、2人まとめて“逆回転・空中殺法”の衝撃衝撃のシーンが生まれたのは、日本時間1月21日に放送されたNXT。次期NXT女子タッグチーム王座挑戦権を懸け、ザリア＆ソル・ルカ組、ウレン・シンクレア＆ケンダル・グレイス組、フェイタル・インフルエンスのファロン・ヘンリー＆レイ