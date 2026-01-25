俳優の反町隆史（52）が25日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。子育てについて語った。21歳と18歳の娘をもつ反町。「上は高校生からいない。留学していたんで」と明かした。俳優業は「30代は暇だったんで。俺の30代の俳優人生（笑い）」と子育てにも参加していたことを回想。娘の留学先にも行ったといい、娘が「宿を取って飛行機を取ってその夜食べるものをとって」と全て“スマホ”で旅の手配をし