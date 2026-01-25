Image: mitsuhashi_inc こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。冬のアウター選び、暖かさとシルエットの両立は永遠の課題。そんな悩みに寄り添う、宇宙服にも使われる素材「エアロゲル」と蓄熱技術「SPACE HEAT」を搭載したジャケットが「WARM JACKET V2」です。ただの防寒着ではなく、冬の生活をちょっと身軽にしてくれそうなこちらのジャケット。お