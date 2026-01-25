2026Ç¯¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³§¤µ¤óËÜÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£¸µÆü¤Î¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢È¢º¬±ØÅÁ¡¢¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤ä¥é¥°¥Ó¡¼¤È¡¢Ç¯ÌÀ¤±Áá¡¹¤«¤é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬Æü¾ï¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Â³¤¯°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û±©À¸·ë¸¹¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿²ñ¾ì6·î¤«¤é7·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤¬»Ë¾å½é¤á¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥Ê¥À¡¦¥á¥­¥·¥³¤Î3¥«¹ñ¶¦ºÅ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì