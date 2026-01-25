ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」が展開するオリジナル音楽番組『ROYAL HARMONY#2 〜Winter Song Special〜』が20日、都内で開催された。左からAir.、ALLIE、松浦航大、mike、鈴木りゅうじ○『ROYAL HARMONY』初回配信にはMay J.が登場『ROYAL HARMONY』は、歌や楽器演奏など音楽領域で活動するイチナナライバーの活躍の場をより多く創出し、夢を実現するキッカケづくりにしてほしいという思いから企画された番組。2025年7月