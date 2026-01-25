映画ではもちろん、運動会など子どもが参加するイベントで必ず歌われると言っていい名曲『さんぽ』。その歌声もどこかで聴いたことがある人がほとんどだろう。だが声の主、井上さんは記念すべき夜に、病に倒れ、凄絶なリハビリの日々を送っていた。家族の支えもあって、家の中でなら杖をついて歩けるようになった。だがステージでは……。それでも車いすで歌う。一歩を踏み出す未来のために──。■『となりのトトロ』『さんぽ』が