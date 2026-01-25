【前編】『となりのトトロ』の歌手・井上あずみさん（60）脳出血を乗り越え、固くなった夫妻の絆から続く東京都心で猛暑日となった2025年8月6日の夕刻、ライブハウス・六本木バードランドには50人以上の観客が詰めかけていた。歌手の松原凜子さん（33）と同じく歌手で教え子の今尾侑夕さん（21）の師弟ユニット「りんことゆうゆ」第2回コンサートである。ポップス、オペラ、ミュージカルと多彩な楽曲で大いに盛り上がったステージ