元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）が25日放送の日本テレビ「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜前10・25）に出演。トラウマになっている言葉を明かした。今回は、番組開始から1年で反響があった発言を紹介し、名言大賞を決定することに。一茂は、印象に残っているフレーズとして「興味ない」を挙げた。以前のロケで、飲食店に居合わせた客から「あんま興味ないです」と言われた一茂。「あれ以来、（ロケで）お客さ