米国時間22日に発表された「第98回アカデミー賞」で、8部門9ノミネートを獲得したノルウェー映画『センチメンタル・バリュー』。その中で、助演女優賞にノミネートされたエル・ファニングは、自身初のアカデミー賞ノミネートとなった。【動画】『センチメンタル・バリュー』予告編本作は、「第94回アカデミー賞」で脚本賞・国際長編映画賞の2部門にノミネートされた『わたしは最悪。』（2021年）のヨアキム・トリアー監督の新