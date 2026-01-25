¤­¤ç¤¦¡Ê25Æü¡ËÌ¤ÌÀ¡¢¹áÀî¸©´Ýµµ»Ô¤Ç¡¢ÃËÀ­¤ÎÆ¬Éô¤òÉÓ¤Ç²¥¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¼«¾Î°¦É²¸©¤ÎÃË¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ½ý³²¤ÎÍÆµ¿¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¾Î°¦É²¸©¿·µïÉÍ»Ô¤ÎÅÉÁõºî¶È°÷¤ÎÃË¡Ê64¡Ë¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï¡¢¤­¤ç¤¦¸áÁ°1»þ¤´¤í¡¢´Ýµµ»Ô¤Î°û¿©Å¹¤Ç¡¢¹áÀî¸©¤Ë½»¤àÃËÀ­¡Ê55¡Ë¤ÎÆ¬¤òÉÓ¤Ç²¥¤ê¡¢½Ð·ì¤òÈ¼¤¦¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£