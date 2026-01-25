¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤Æ¤«¤é5Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¡£µî¤ë2021Ç¯1·î25Æü10»þ25Ê¬º¢¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¤µ¤ó¤Ï¥½¥¦¥ëÃæ¶è¤Î¤¢¤ë¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î²ÖÃÅ¤Ç·ì¤òÎ®¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÀ­ÀÜÂÔ¡É¤Î¶¯Í×¤ò¶ì¤Ë29ºÐ¤Ç¡Ä´Ú¹ñ½÷Í¥¤Îë¾ÊóÅö»þ¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î·ÙÈ÷°÷¤ÎÄÌÊó¤Ç¡¢Èà¤ÏÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¤¬¡¢·ë¶É¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£ÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¤µ¤ó¤Ï2014Ç¯¤ËMnet¤ÎHIPHOP¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¡ØSHOW ME THE MONEY 3¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢½àÍ¥¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å