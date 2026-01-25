À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¡ÖUFC324¡×¤¬24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¤ËÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÎT¡Ý¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¡£º£Ç¯¤Î³«ËëÀï¤Ê¤¬¤é¤âÁ°Æü·×ÎÌ¤«¤é¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥ÈÏ¢È¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜÍè¡¢º£Âç²ñ¤ÇUFC¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¥±¥¤¥é¡¦¥Ï¥ê¥½¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ë¥¢¥Þ¥ó¥À¡¦¥Ì¥Í¥¹¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤¬Ä©¤à¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¥Ï¥ê¥½¥ó¤Î¼ó¤ÎÉé½ý¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ï±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥²¥¤¥¸¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡ËVS¥Ñ¥Ç¥£¡¦¥Ô¥ó¥Ö¥ì