¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢Á´ÊÆÌîµåµ­¼Ô¶¨²ñ¡ÊBBWAA¡Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÙÉô¼çºÅ¤ÎÈÕ¤µ¤ó²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£±Ñ¸ì¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï¡Ö¤³¤ÎÍÍ¤Ê¾ì¤ÇÏÃ¤¹µ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤­¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼çºÅ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÁÏÎ©101¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼çºÅ¤ÎBBWAA¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö»ä¤ËÅêÉ¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿