Á´¹ë¥ªー¥×¥óÂç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î20Æü～2026Ç¯1·î31Æü³«ºÅÃÏ¡§¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ ¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¥³ー¥È¡§¥Ïー¥É¡Ê²°³°¡Ë·ë²Ì¡§[¥¨¥ì¥ó ¥Ú¥ì¥¹ / ¥Ç¥ß ¥¹¥¥ー¥¹] 0 - 2 [¥¦ ¥Õ¥¡¥ó¥·¥¨¥ó / ÊæÀÑ ³¨è½] »î¹ç¤Î¾ÜºÙ¥Çー¥¿¤Ï¤³¤Á¤é¢ä Á´¹ë¥ªー¥×¥óÂè8Æü¤¬¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ ¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹3²óÀï¤Ç¡¢Âè8¥·ー¥É¤Î¥¨¥ì¥ó ¥Ú¥ì¥¹ / ¥Ç¥ß ¥¹¥¥ー¥¹¤È¥¦ ¥Õ¥¡