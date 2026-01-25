¢£AFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥× ·è¾¡ ÆüËÜÂåÉ½ 4¡Ý0 Ãæ¹ñÂåÉ½¡Ê25Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥¸¥§¥Ã¥À¡Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎU23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤¬4¡Ý0¤ÇÃæ¹ñÂåÉ½¤ò²¼¤·¡¢Âç²ñÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÏÁ°È¾¡¢Âç´ØÍ§æÆ¡Ê20¡Ë¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤·¡¢¾®ÁÒ¹¬À®¡Ê20¡Ë¤ÎÄÉ²ÃÅÀ¤Ç2ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤ÆÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âPK¤Ç3ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¾®ÁÒ¤Î¤³¤ÎÆü2ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¤Ç¥À¥á²¡¤·¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò3Ï¢¾¡¤ÇÆÍÇË¤¹¤ë¤È¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ç