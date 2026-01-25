²ò»¶ÍâÆü¤Ë¡¢¿·ÅÞ·ëÀ®¤òÉ½ÌÀ¤Ç¤¹¡£¸¶¸ý°ìÇî¡¦Á°½°±¡µÄ°÷¤Ï¤­¤Î¤¦¡¢¿·ÅÞ¡Ö¸ºÀÇÆüËÜ¡¦¤æ¤¦¤³¤¯Ï¢¹ç¡×¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤È¤¢¤­¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸¶¸ý»á¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ½Ð¿È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ë¤Ï»²²Ã¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£²ñ¸«¤Ë¤ÏÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤òÎ¥ÅÞ¤·¤¿²ÏÂ¼¤¿¤«¤·Á°½°±¡µÄ°÷¤âÆ±ÀÊ¤·¡¢¹çÎ®¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶¸ý»á¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²ÏÂ¼»á°Ê³°¤Ë¤âÁ°½°±¡µÄ°÷¤¬3¿Í»²²Ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸øÁªË¡¤Ê¤É¤¬Äê¤á¤ëÀ¯ÅÞÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£