¢¡¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯ÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ä¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¥µ¥ó¥É¤¬ÅÐ¾ì¡Ú¥°¥é¥ó¥¹¥¿Åìµþ¡Û¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Õ¥§¥¢¾ðÊó2026ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ä¤³¤³¤Ç¤·¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤É¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ïÉÊ¤¬½¸·ë¤¹¤ë¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Õ¥§¥¢¡£º£²ó¤ÏJRÅìµþ±ØÄ¾·ë¤Î¥¨¥­¥Ê¥«¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥°¥é¥ó¥¹¥¿Åìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖOne Gift, Too Much Love. ¡Á¤ï¤¿¤·¤â ¤·¤¢¤ï¤»¡¢¤À¤ì¤«¤â ¤·¤¢¤ï¤»¡£¡Á¡×¤ä¤ª¤¹¤¹¤á¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò¤´