²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃÕÆâ»ÔÇë¸«2ÃúÌÜ¤Î2³¬·ú¤ÆÌÚÂ¤½»Âð¤Ç¤¹¡£2026Ç¯1·î24Æü¸áÁ°1»þÈ¾¤´¤í¡¢ÉÕ¶á½»Ì±¤«¤é¡Ö²È¤Î¶á¤¯¤ÇÇúÈ¯²»¤¬¤·¤Æ1³¬¤«¤é²Ð¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤ÏÌó1»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2³¬¤Î¿²¼¼¤«¤éÃËÀ­1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î²È¤Ë¤Ï5¿Í¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åö»þ4¿Í¤Ï³°½ÐÃæ¤ÇÌµ»ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²È¼ç¤Î40ÂåÃËÀ­¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ï°äÂÎ¤Ï¡¢¤³¤ÎÃËÀ­¤È¤ß