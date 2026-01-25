ガールズグループBLACKPINKのジェニーが、日本・東京での公演を成功的に終えた後、ファンに感謝のメッセージを伝え、近況を公開した。ジェニーは1月24日、自身のSNSアカウントに、東京公演のステージや控室での様子を収めた複数の写真を投稿した。【写真】「全部見えてる…」ジェニーの“限界ショット”英語で、東京でのバースデーショーはとても楽しく、東京で過ごした3日間の夜は夢のようだったと感想を綴り、すべてのファンに愛