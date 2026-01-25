東京・上野動物園で飼育されている双子のジャイアントパンダ、シャオシャオとレイレイが２５日、最終観覧日を迎えた。冷たい風が吹く中、ウェブでの事前申し込み制で倍率２４・６倍の抽選に当選した観覧客たちは、パンダグッズなどを手に待機列に並んでいた。報道陣に公開された雌のレイレイは、右手で竹を握りもぐもぐと食べ続けていた。子どもが「レイレイばいば〜い」と声をかけたり、レイレイをバックに自撮りをしたりと、