¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤­¤Ë¤¹¤°ºî¤ì¤ë¡Ö¥ì¥ó¥Á¥ó¥«¥Ã¥×¥±¡¼¥­¡× ¡Ö¾®Ê¢¤¬¤¹¤¤¤¿¤«¤é¤ª²Û»Ò¤Ç¤âºî¤í¤¦¤«¤Ê¡Á¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¾Æ¤­»þ´Ö¤òÆþ¤ì¤ë¤È1¡Á2»þ´Ö¤«¤«¤«¤ê¡¢¤¤¤¶¿©¤Ù¤ëº¢¤Ë¤ÏÍ¼¿©Á°¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤­¤Ë¤¹¤°ºî¤ì¤ë¡Ö¥ì¥ó¥Á¥ó¥«¥Ã¥×¥±¡¼¥­¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ºàÎÁ¤òº®¤¼¤Æ¥ì¥ó¥Á¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë´°À®¡ª ¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤Ç¤â¡ý 1¿ÍÊ¬¤À¤±ºî¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢ºàÎÁ¤ò¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤ËÆþ¤ì¤Æ¥ì¥ó¥Á¥ó¤¹¤ëÊý