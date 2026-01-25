UNICOO¤Ï2026Ç¯1·î¡¢¥Ç¥¹¥¯²¼¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¥­¥ã¥Ã¥È¥Ù¥Ã¥É¡ÖDeskPurrch¡×¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òMakuake¤Ç³«»Ï¤·¤¿¡£°ìÈÌÈÎÇäÍ½Äê²Á³Ê¤Ï24,970±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¢Á÷ÎÁ¹þ¡Ë¡¢Makuake¤Ç¤ÏÄ¶Ä¶Áá³ä19,970±ß¡Ê20%¥ª¥Õ¡Ë¤«¤éÄó¶¡¤¹¤ë¡£ ¥Ç¥¹¥¯Å·ÈÄ¤ËC¥¯¥é¥ó¥×¤Ç¸ÇÄê¤·¥Ù¥Ã¥ÉÉôÊ¬¤¬360ÅÙ²óÅ¾¤¹¤ë¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢»ÈÍÑ»þ¤Ï¼êÁ°¤Ë¡¢¼ýÇ¼»þ¤Ï¥Ç¥¹¥¯²¼¤Ë²óÅ¾¤µ¤»¤Æ¼ýÇ¼¤Ç¤­¤ë¡£ ¥Ù¥Ã¥É¥µ¥¤¥º¤ÏÌó45¡ß50¡ß10cm¤Ç¡¢ÂÑ²Ù½Å¤Ï18kg¤À¡£¥á¥¿¥ë¥Õ¥ìー¥à