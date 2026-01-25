［ケアラーの風景］ささえるあなたへプロ野球・広島東洋カープの投手、大瀬良大地さん（３４）には、２歳年下でダウン症の弟・元気さんがいる。会話は難しくても表情は豊か。一番の「大地ファン」で、野球を続けていくために欠かすことのできない「原動力」という。自衛官だった父と専業主婦の母の長男として生まれました。僕は４人きょうだいの一番上で、元気は２番目です。弟は生後まもなくダウン症と診断されました。合併