´Ýµµ·Ù»¡½ð ´Ýµµ·Ù»¡½ð¤Ï25Æü¡¢¼«¾Î°¦É²¸©¤Ë½»¤àÅÉÁõºî¶È°÷¤ÎÃË(64)¤ò¡¢½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï25Æü¸áÁ°0»þ59Ê¬¤´¤í¡¢´Ýµµ»Ô¤Î°û¿©Å¹¤Ç¹áÀî¸©¤ÎÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤ÃËÀ­(55)¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÉÓ¤ÇÆ¬¤ò²¥¤ê¡¢Á´¼£1½µ´Ö¤Û¤É¤Î¤±¤¬¤òÉé¤ï¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Å¹¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î110ÈÖÄÌÊó¤Ç»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹áÀî¸©¤ÎÃËÀ­(55)¤¬Å¹¤Ç½¾¶È°÷¤äµÒ¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì