『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）の新キャストとして、極秘防衛機関CODEのエージェント、コードナンバー：スリー、ファイブ、シックスをそれぞれ玉城裕規、小柳心、平川結月が演じることが発表された。第20話（2月1日放送）から登場する。【写真】コードナンバー：シックス（平川結月）のカッコいい変身姿物語は新章に突入。主人公・万津莫（よろず・ばく）／仮面ライダーゼッツ（今井竜太郎）が属する極