Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡×¤Î¥â¥â¥³¡Ê61¡Ë¤¬24Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¹ÃËÉ×ÉØ¤È¿©»ö¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¥â¥â¥³¤Ï¡ÖÅìµþ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â»þ´Ö¤¬¹ç¤¨¤Ð¡¢Ä¹ÃË¤È²Ç¤È¿©»ö¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ä¹ÃËÉ×ÉØ¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢3¿Í¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¥â¥â¥³¤Ï25Ç¯6·î15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡ÖËÜÆü¡¢Ä¹ÃË¿Î°ìÏº¤¬ÆþÀÒ¤·¤Þ¤·¤¿ÈäÏª±ã¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¹Ç¯ÉÕ¤­¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤È·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤ì¤«¤é¤â²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ä¤â¤¤¤Ä¤«¤Ð¡¼¤Ð