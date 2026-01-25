µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¢»ÔÂ¼¼ÓÌï¹á¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ°²è¤òÍÑ¤¤¤ÆÅ·µ¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£»ÔÂ¼¤µ¤ó¤Ï¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤Ç¡Ö¥­¥ó¥­¥ó¤ËÎä¤¨¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼ê¤È¤«¼ª¤È¤«ËöÃ¼¤òÁ´Éô²¹¤á¤Æ½Ð¼Ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ä«¤â²¹¤«¤¤Êª°û¤ó¤À¤ê¿©¤Ù¤¿¤ê¤·¤Æ¿ÈÂÎ¡¢°ßÄ²²¹¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Â³¤¤¤Æ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â¡ÖËüÁ´¤Î²¹¤«¤¤ÉþÁõ¤Ç¤ª²á¤´¤·²¼¤µ¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖåºÎï¤¹¤®¤ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡×¡ÖºÍ¿§·óÈ÷