¤¿¤±¤··³ÃÄ¤Î¥À¥ó¥«¥ó¡Ê67¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£22Æü¤ËÅìµþ¡¦ÀÖºä¤Çµ¯¤­¤¿¡¢Æâ³ÕÉÜ¤Î¸øÍÑ¼Ö¤ä¥¿¥¯¥·¡¼¤Ê¤ÉÊ£¿ôÂæ¤¬Íí¤ó¤À¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¥À¥ó¥«¥ó¤Ï¡Ö¸øÍÑ¼Ö¤Ï·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Í¡Á¡×¤ÈÂê¤·¡ÖÀÖºä¤Ç¸øÍÑ¼Ö¤ÎºÇ°­¤Ê»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ìº£¤¤¤í¤¤¤í»ö¾ð¤¬¤¢¤ê·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÏÀµÄ¾ÉÝ¤¤¤Ö¤Ã¤«¤Ã¤¿¤é¤Ú¤Á¤ã¤ó¤³¤À¤«¤é¤Í¤À¤«¤é¡¢µÕ¤Ë°ÂÁ´±¿Å¾¤Ë¤Ê¤ê¤Þ