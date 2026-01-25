EXILE¡¿FANTASTICS¤Îº´Æ£Âç¼ù¤¬¼ç±é¤·¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌÚÂ¼·Å¿Í¤¬¶¦±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¿¼0¡§10¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡¦°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë¡£º´Æ£¤¬1·î25Æü¤Ë31ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢ÀÖ±Æ¡Êº´Æ£¡Ë¤ÈÀÄ±Æ¡ÊÌÚÂ¼¡Ë¤¬²Î¤¦¡È¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥½¥ó¥°¡É¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë⋯¡ª¥Ð¥¹¤«¤é¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¹ß¤ëº´Æ£Âç¼ù¡õÌÚÂ¼·Å¿Í¤é¸¶ºî¤Ï¡¢¡Ø