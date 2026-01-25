フリーアナウンサーの三田友梨佳（38）が24日に自身のインスタグラムを更新。親子で着物姿を公開した。「今日はお茶のお稽古で初釜でした。凛とした空気の中でいただく一服と、心のこもったお料理。新しい年のはじまりを静かに味わう豊かな時間でした。今日は梅の花をあしらったお着物で。帰り道にはふと咲き始めた梅の花を見つけて、季節と心がそっと重なる、嬉しい一日でした」「#茶道#裏千家#初釜#梅」「3枚目は母と」と記し、