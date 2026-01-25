ABEMA¤ÎÂí»³¤¢¤«¤Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê31¡Ë¤¬25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥Ø¥¢¤Î¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤Î°Ý»ý¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤È¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥Ø¥¢¤ÎÇº¤ß¤ò¹ðÇò¡£¤½¤·¤Æ¡È¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡É¤Î¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¡×¡ÖÌµ¾ò·ï¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¡×¡ÖÄ¶åºÎïÈþ¿Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£