¡Ö¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡×¡ÊÆü¥Æ¥ì·Ï¡Ë¤ÎÂè3ÏÃ¤¬¡¢24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢»Å»ö¤ËÎø¤Ë¿Í´Ö´Ø·¸¡Ä²ò·è¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡ÈÌîÀ¸¡É¤Ë³Ø¤Ù¡ª Á°ÂåÌ¤Ê¹¡¢Æ°Êª¤Îµá°¦¹ÔÆ°¤«¤é¹¬¤»¤ËÀ¸¤­¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò³Ø¤Ö¿·´¶³Ð¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£¡Ê¡ö°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Ë¡Ö¼ã¤µ¤Ë¾¡¤Ä¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¡©¡×¡£¥´¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÎø°¦ÁêÃÌ¥³¥é¥à¤ò½ñ¤¯°ìÍÕ¡Ê¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ë¤Î¤â¤È¤Ë¡¢Ç¯²¼ÃËÀ­¤È¤ÎÎø¤ËÇº¤à½÷À­¤«¤éSOS¤¬¡£