大阪市長選が２５日告示され、日本維新の会公認の前市長、横山英幸氏（４４）のほか、新人３人が立候補を届け出た。２２日に告示された大阪府知事選、衆院選（２７日公示）と同じ２月８日に投開票される。横山氏は３度目の「大阪都構想」への挑戦に向けて民意を問うとして、維新代表で前知事の吉村洋文氏とともに知事・市長の出直しダブル選に臨む意向を１５日に表明した。維新以外の主要政党は、独自候補の擁立見送りを決め