¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï25Æü¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¡¢°û¿©ÎÁÉÊ¤ò2Ç¯¸ÂÄê¤Ç¾ÃÈñÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤¹¤ë¸øÌó¤Ë´Ø¤·¡¢2026Ç¯ÅÙÆâ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£