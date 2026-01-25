アイドルグループ「第一護衛艦隊オーシャンハーモニー」のデビューライブが１月２６日、東京・アキバステラキューブで開催される。元自衛官で、映画やドラマのミリタリーディレクションで活躍中の越康広プロデューサーは「海上自衛隊をモチーフに世界平和を祈り、皆さんに元気と勇気を与えて行くユニットです」と説明した。紫担当の志尾里ケイ、青色担当の美波咲、黒色担当の月影ルミ、ピンク色担当のががの４人組だ。志尾