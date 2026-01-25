◇ノルディックスキー・ジャンプフライング世界選手権（２４日、ドイツ・オーベルストドルフ）２日間、計４回で争う個人（ヒルサイズ＝ＨＳ２３５メートル）の後半２回が行われ、二階堂蓮（日本ビール）が、４回合計８４２・４点で３位に入った。日本勢の表彰台は、９２年大会を制した葛西紀明（土屋ホーム）、９８年大会を優勝した船木和喜（フィット）以来、史上３人目。２３日の前半２回で２位につけて迎えた後半。１回目