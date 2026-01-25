岐阜市長選は２５日告示され、いずれも無所属で、３選を目指す現職と新人の計２人が立候補を届け出た。投開票は２月１日。立候補したのは、届け出順に、新人で元県議の大須賀しづか氏（６６）（共産推薦）、現職の柴橋正直氏（４６）（自民、立憲民主、国民民主、日本維新の会県総支部、公明党県本部推薦）。ＪＲ岐阜駅北側の再開発事業など、柴橋氏の２期８年の市政運営の評価が最大の争点。前回選に続き、国政政党の与野党