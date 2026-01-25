きのう（24日）午後5時ごろ、岡山市東区で、解体工事中に柱が倒れる事故があり、男性が死亡しました。 亡くなったのは、倉敷市阿知の会社員、的場淳夫さん（55）です。 警察によりますと、きのう午後5時ごろ、的場さんは、同僚と2人で、岡山市東区金岡東町の民家でカーポートの解体工事をしていたところ、解体中のカーポートの柱（アルミ製、高さ約250センチ、幅約9×16センチ）が何らかの原因で倒れ、