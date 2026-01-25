来月に投開票が行われる衆議院選挙を前に警察庁長官が全国の警察トップを集め「要人に対する襲撃事件を二度と起こさせないため万全を期す必要がある」と訓示しました。【映像】全国の警察トップを集めた会議の様子警察庁・楠芳伸長官「要人等に対する襲撃事件を二度と起こさせないという強い決意のもと、警護に万全を期す必要があります」きのう、衆院選を前に全国の警察トップにあたる本部長らを集めた会議が開かれました。