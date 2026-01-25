気象台は、午前9時29分に、なだれ注意報を厚真町、安平町、むかわ町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・厚真町、安平町、むかわ町に発表（雪崩注意報） 25日09:29時点胆振地方では、25日夕方まで風雪や大雪に、25日夜遅くまで落雷に、25日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■厚真町□なだれ注意報【発表】25日にかけて注意■安平町□なだれ注意報【発表】25日にか