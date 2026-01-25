大相撲初場所大相撲初場所は24日、東京・両国国技館で十四日目が行われた。横綱・豊昇龍（立浪）は大関・琴櫻（佐渡ヶ嶽）を上手投げで下し、9勝5敗とした。投げが決まった瞬間の写真が「本当にカッコいい」と話題になっている。大関が宙に舞った。豊昇龍は立ち合いで右上手を取る。琴櫻にもろ差しの形を作られるも、その瞬間上手投げを放った。178キロの大関の体は完全にひっくり返り、土俵についた。中継を見ていたネッ