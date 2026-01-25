「大相撲初場所・１４日目」（２４日、両国国技館）２場所連続優勝を目指す新大関安青錦は大の里に敗れ、熱海富士と３敗で並んで千秋楽を迎える。取組後、悔しさがこみ上げる中でもウクライナ出身の大関が礼節を守るシーンが印象的だった。大の里に体勢を起こされ、最後は強烈な押し倒しで土俵に転がされてしまった安青錦。直後から表情には悔しさがにじみ出ており、やや肩を落としながら土俵をおりた。それでも花道の途中