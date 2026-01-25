·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤ç¤¦¸áÁ°£±»þ¤´¤í¡¢»³·Á¸©ÊÆÂô»ÔÃæÅÄÄ®¤Î¡ÖÊÆÂô²¹Àô Ê¿°Â¤ÎÅò¡×¤ÎÆþ¤ê¸ý¤«¤é±ì¤ä²Ð¤¬¸«¤¨¤ë¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿°Â¤ÎÅò¤Ï1³¬¤¬ÆþÍá»ÜÀß¡¢2³¬¤¬¥¢¥Ñー¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÃËÉ¤¬Êü¿å¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢²Ð¤ÏÌó2»þ´Ö40Ê¬¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²ÐºÒ¤Ç¡¢2³¬¤Î¥¢¥Ñー¥È¤Î½»¿Í2¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬¼Â¶·¸«Ê¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½Ð²Ð¸¶°ø¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£