毎年、ツッコミどころが満載となるプロ野球のスローガン。近年は拡散狙いの「キラキラ派」と、伝統の重みを背負う「保守・様式美派」への二極化が鮮明になってきているが、今年も珍ワードが続出しているようで――。【写真】ロゴに潜ませた“赤”が憎い…広島カープの2026年スローガン歴史を変えたソフトバンクかつてのスローガンは硬派な漢字やスタイリッシュな英語が主流だったが、2011年にソフトバンクが掲げた「ダ」が歴史