20年ほど前のある秋の日、Tさん（年齢不詳・女性）は一人で山道を下っていた。【プレイリスト】音声で聞く体験談そこに通りかかった車の中から声をかけてきた人が居て......。＜Tさんからのおたより＞もう20年ほど前だと思います。ある秋の日のことです。当時横浜に住んでいた私は、その時付き合っていた彼が新宿で仕事だと言うので朝からついて行き、そこから彼の仕事が終わるまで日光に紅葉狩りに行く事にしました。行き帰り指定