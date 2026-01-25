気象庁は２５日、長野・岐阜県境の焼岳（２４５５メートル）の噴火警戒レベルを１（活火山であることに留意）から２（火口周辺規制）に引き上げたと発表した。発表によると、焼岳は、山頂付近を震源とする微小な火山性地震が増加している。想定火口域から１キロの範囲は噴火に伴い飛散する大きな噴石に警戒するよう呼び掛けている。