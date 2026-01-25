アメリカのトランプ大統領は24日、カナダが中国と貿易協定を結べばカナダからの輸入品に100％の関税を課すと警告しました。トランプ大統領は自身のSNSでカナダのカーニー首相を「カーニー知事」とやゆした上で、カーニー氏が16日に習近平国家主席との会談で合意した、貿易分野を含む中国との関係強化について「完全に間違っている」と投稿しました。さらに、「カナダが中国と貿易協定を結べば、カナダからのすべての輸入品に直ちに