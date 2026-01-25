お笑いコンビ「たんぽぽ」の川村エミコが、有名女優との２ショットを披露し、話題を集めている。川村は２５日までにインスタグラムを更新。「木村多江さんとごはんへ」と記し、女優・木村多江との２ショットを披露。「多江さんはいつもとってもステキです！いつも話をたくさん聞いてくださいます。」とつづり、「英語カフェにも行きました。（英語のみで話すカフェです）多江さんの英語にうっとりしました。私はほぼジェスチ